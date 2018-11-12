В «Единой России» придумали «моральный кодекс строителя капитализма»

В «Единой России» предложили ввести кодекс партийной этики, партийцы не в восторге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральским «единороссам» предложили познакомиться с проектом «морального кодекса» члена партии. Возрастные партийцы тут же вспомнили о существовавшем некогда «кодексе строителя коммунизма».

Отметим, что негативных ассоциаций в связи с историческими реминисценциями у участников партийной дискуссии не возникло. Наоборот, «единороссы» говорили, что ориентация на абстрактные постулаты морали, которая «с каждым днем все больше размывается», утратила свою актуальность, а «моральный кодекс строителя коммунизма» служил когда-то действенным инструментом очищения партии.

В итоге, все участники дискуссии согласились с необходимостью существования некоего свода правил поведения члена партии «Единая Россия». Более того, проект такого документа уже разработан.

Правда, предварительно был озвучен лишь один пункт: в случае документально подтвержденных обвинений в совершении противоправного деяния или неэтичного поведения «единоросс» должен будет обратиться в суд с требованием признать обвинителя клеветником либо иным способом доказать свою невиновность, либо публично заявить об отставке. Одним из главных оснований для применений этой статьи, как уточнили организаторы дискуссии, будет обвиняющая в чем-либо партийца публикация в средствах массовой информации.

В качестве примера привели скандал, разразившийся после слов директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, в данный момент отстраненной от должности: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

По мнению разработчиков кодекса, в подобных случаях партиец должен либо оправдываться, либо заявить об отставке.

Такая перспектива устроила далеко не всех участников дискуссионной площадки. Многие с откровенным несогласием мотали головой. Примут ли в итоге «моральный кодекс строителя капитализма», пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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