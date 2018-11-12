Жену экс-вице-губернатора заставляют снести коттедж в уникальном месте

Жену «серого кардинала» южноуральского губернатора-беглеца суд заставил снести «дачный домик» в курортной зоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд подтвердил законность требований прокурора о сносе дома, незаконно возведенного на землях лесничества.

Напомним, прокурор Челябинской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском о признании самовольной постройкой капитального объекта (дома с верандой для отдыхающих), возведенного на лесных землях Кузнецкого участкового лесничества ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» и о его сносе.

В обоснование иска прокурором указано, что в нарушение требований закона в 2010 году МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» заключил договоры с физическими лицами об инвестиционной деятельности, предметом которых являлось осуществление деятельности по инвестированию строительства объектов недвижимого имущества на лесном участке, отнесенном к категории – ценные леса. В охранной зоне памятника природы озера Увильды, то есть на особо охраняемой природной территории ответчиком возведено строение капитального характера, что противоречит природоохранному законодательству.

Решением Аргаяшского районного суда требования прокурора области признаны обоснованными и удовлетворены. Возведенный объект признан самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его, объект снят с кадастрового учета и право собственности ответчика в отношении дома прекращено.

Законность и обоснованность требований прокурора подтверждены апелляционной инстанцией Челябинского областного суда, решение вступило в законную силу.

Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры.

Собственницей коттеджа является супруга Александра Уфимцева, человека из «ближнего круга» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний скрывается в Лондоне. Г-н Уфимцев возглавлял аппарат губернатора в ранге заместителя главы региона в 2010-2013 годах. Давний соратник Михаила Юревича, он подал в отставку, став одной из высокопоставленных жертв «войны» своего босса с так называемой «калининской семьей» (этим словом объединяли оппонентов Михаила Юревича – бизнесмена Александра Аристова, депутата городской Думы (ныне – Госдумы) Андрея Барышева, предпринимателя Виталия Рыльских и других). В настоящее время Александр Уфимцев, по некоторым данным, живет в Израиле.

Отметим, что в скандале вокруг VIP-поселка на берегу Увильдов фигурировало достаточно много влиятельных имен. Среди них – один из высокопоставленных функционеров партии «Единая Россия» в Челябинске Александр Мотовилов, предприниматель Сергей Мелехин (он «засветился» в скандале с «мусорными коллапсом» в Челябинске, когда подконтрольные ему фирмы вместе с фирмами экс-министра экологии региона при Юревиче Александра Галичина отказались вывозить мусор из дворов многоквартирных домов областного центра).

По делу о мошенничестве вокруг участков на территории памятника культуры уже были задержаны экс-сотрудник главного управления лесами Челябинской области Игорь Пруцких и экс-начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев. Еще один фигурант уголовного дела – уволившийся на прошлой неделе с поста начальника управления культуры Дмитрий Назаров: в 2010 году он был руководителей МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак». Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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