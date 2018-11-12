Неуправляемая фура врезалась в трамвай в Златоусте

В Златоусте грузовик сыграл в кегли с легковушкой и трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 12 ноября, на улице Карла Маркса в Златоусте. Южноуральцы рассказали о ЧП в социальных сетях.

По словам очевидцев, грузовик, потеряв управление, сначала врезался в легковой автомобиль, а потом – в трамвай. Движение электротранспорта пришлось на время остановить.

Некоторые горожане сообщают, что в результате аварии травму получил подросток-пассажир легковушки. Подробности инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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