В кранах челябинцев позеленеет вода

В Челябинске пройдут мероприятия по выявлению утечек на теплосетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для определения мест утечек теплоносителя на трубопроводах и внутренних сетях с 14 по 19 ноября в воду системы отопления в Советском, Ленинском и Центральном районах города введут специальный безопасный краситель «Уранин». Профилактические работы осуществляет АО «УСТЭК-Челябинск».

«Краситель «Уранин» имеет органическое происхождение, не представляет опасности для людей и окружающей среды. Официально разрешен к применению СЭС. Используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоёмах, других декоративных целей», – рассказали в администрации города.

Выявление утечек в системах теплоснабжения позволит сократить потери теплоносителя в трубопроводах и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления, заверили в теплоснабжающей организации.

В случае обнаружения на поверхности земли или в кранах воды зелёного цвета жителям следует обратиться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.

Челябинск, Виктор Елисеев

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