Начальник подразделения РЖД втихаря «сдал в аренду» подъемный кран

В Челябинске начальник одного из подразделений РЖД «подрабатывал», сдавая в аренду подъемный кран предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из подразделений Челябинской дирекции материально-технического обеспечения ОАО «РЖД». Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, 20 августа нынешнего года 49-летний мужчина, являясь на тот период времени начальником одного из подразделений Челябинской дирекции материально-технического обеспечения ОАО «РЖД», получил от представителя коммерческой организации 35 тысяч рублей за предоставление в пользование фирме крана на железнодорожном ходу без учета фактически затраченного времени на его использование.

Выявление преступления и его оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направляется в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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