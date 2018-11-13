Росприроднадзор оштрафовал уральский завод Дерипаски на 120 тысяч рублей

Автомобильный завод в Челябинской области оштрафован за нарушения экологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Южного Урала, Челябинской природоохранной прокуратурой проверено исполнение акционерным обществом «Автомобильный завод «Урал» (входит в группу ГАЗ, контролируемую бизнесменом Олегом Дерипаской) требований законодательства при обращении с опасными отходами.

«Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства предприятием превышен норматив образования отходов III-IV классов опасности в 2017 году, – рассказали в надзорном ведомстве. – Кроме того, предприятие не имеет согласованных с министерством экологии мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ, что является нарушением требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

Челябинским природоохранным прокурором в отношении компании возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения управление Росприродназора по Челябинской области оштрафовал предприятие на общую сумму 120 тысяч рублей.

Руководителю предприятия природоохранным прокурором внесено представление с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления предприятием приняты меры по устранению нарушений природоохранного законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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