В Челябинске перевернулась маршрутка и попал в ДТП троллейбус

В Челябинске опрокинулась маршрутка и столкнулись легковушка с троллейбусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по Челябинску, обе аварии произошли утром в различных районах города.

В 5:50 на пересечении улиц Каслинская и Братьев Кашириных автомобиль «Джип» столкнулся с микроавтобусом «Ситроен». От удара маршрутка опрокинулась на бок, заблокировав движение транспорта. В момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было: водитель ехал получать путевой лист.

Еще одна авария с участием общественного транспорта произошла на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Здесь столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Электротранспорт также затруднил движение автомобилей, из-за чего образовалась пробка. Впрочем, участники этого ДТП не стали дожидаться представителей ГИБДД, оформив аварию с помощью аварийного комиссара в рамках европротокола.

Челябинск, Виктор Елисеев

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