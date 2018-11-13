В Магнитогорске алабай прокусил ребенку грудь

В Челябинской области огромный пес набросился на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел почти неделю назад. Вчера вечером мать пострадавшего мальчика рассказала о происшествии в социальных сетях.

«В среду, 7 ноября, около 10 часов вечера соседский алабай выбил калитку и вырвался на улицу. Мой сын успел подтолкнуть соседского мальчишку, который побежал домой за родителями. Его отец вышел на улицу с монтировкой, не успел даже замахнуться – собака сбила его лапой на землю и прокусила бедро», – написала женщина.

Остановить агрессивного пса удалось отцу пострадавшего мальчика: мужчина дважды выстрелил в собаку.

Ребенка на «скорой» увезли в больницу. У мальчика сильные укусы, на груди – рана, не перестающая кровоточить.

При этом хозяева алабая отнеслись к произошедшему очень спокойно. Выжившего пса увезли выхаживать. И даже отказались проверить собаку на бешенство, заявив, что прививку делали 10 мая. Участковый посоветовали пострадавшим продолжать курс лечения.

«Соседи даже не извинились, а участковому сказали, что собаку надо было отгонять палкой!» – возмущается горожанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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