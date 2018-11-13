Челябинскую область закрыли от казахстанской птицы: в стране – опасное заболевание

На Южный Урал из Казахстана может придти болезнь Ньюкасла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в связи с регистрацией очагов болезни Ньюкасла на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан введены временные ограничения на экспорт в Россию с территории региона живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Болезнь Ньюкасла – это тяжёлая патология вирусной природы, вызывающая симптомы нервно-паралитического характера, рассказали в ведомстве. Она известна также под названиями азиатская чума, пневмоэнцефалит и т. д.

Источником заболевания служит заражённая птица, а также птица-переносчик инфекции. Последняя заражает среду продуктами своей жизнедеятельности, яйцами, а также дыханием. Распространителями же вируса могут быть и человек, и домашние животные, и мелкие грызуны, и даже насекомые.

Острая форма вирусной инфекции приводит к гибели большей части птичьего хозяйства. Симптоматика включает в себя кашель и трудности с дыханием, конъюнктивит. И домашняя, и дикая птица подвержены заболеванию. Протекание болезни зависит от вида и возраста. Индюки и куры страдают от пневмоэнцефалита гораздо чаще и тяжелее, чем утки и гуси.

Человек редко заражается, но является отличным переносчиком инфекции. Для взрослых людей данное заболевание не опасно. Но заразиться всё-таки можно – при контакте с больной птицей, поскольку передача вируса происходит по воздуху. Также может сыграть злую шутку привычка тереть глаза грязными руками. Инкубационный период для человека составляет неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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