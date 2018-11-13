В Златоусте грузовик врезался в трамвай

В Златоусте грузовик вылетел на перекресток и врезался в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Первой Нижне-Заводской.

Автомобиль «МАЗ» спускался с горы, но у него отказали тормоза. В результате грузовик вылетел на перекресток, столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос» , а потом врезался в трамвай.

По данным УГИБДД по Челябинской области, в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка иномарки.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 13.11.18

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