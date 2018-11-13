В Челябинске дома и стадион оказались в опасной близости от военного завода

В рекомендуемую законом санитарно-защитную зону челябинского завода, производящего боеприпасы и пиротехнику, воршли несколько жилых домов и стадион.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2018 году была проведена плановая комплексная проверка АО «Сигнал» – предприятия по разработке, производству и распространению оборонной техники (боеприпасов, пиротехнических изделий и их элементов).

В ходе обследования выявлен целый ряд нарушений законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, сделали вывод в ведомстве.

Так, хотя оценка состояния хозяйственно-питьевого водоснабжения на предприятии должна проводиться не реже двух раз год, в 2015-2017годах она не проводилась вовсе. Кроме того, сотрудники механического цеха работали там без средств индивидуальной защиты органов слуха, что может привести к возникновению профессиональной тугоухости.

Не соответствуют нормам СанПиН параметры производственного шума на 3-х рабочих местах из 12-ти исследованных, показатели освещенности – на 5-ти обследованных рабочих местах из 12-ти.

Однако самое серьезное нарушение связано с близостью к предприятию жилых построек и объектов спортивной инфраструктуры. Предприятия по производству пиротехнических средств относятся к I классу опасности, для которого рекомендуемый размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 1 тысячу метров. Однако на АО «Сигнал» проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) не разработан и не согласован.

Между тем, в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны (1 тысяча метров) находится ближайшая жилая застройка по улице Чистопольская на расстоянии 300 метров, по улице 1-ая Калужская – на расстоянии 315 метров, коллективные сады – на расстоянии 80 метров и спортивный комплекс со стадионом – на расстоянии 300 метров.

Также на момент проверки на участке реализации отходов обнаружена площадка накопления и временного хранения металлолома, не имевшая твердого покрытия и защиты от воздействия атмосферных осадков.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано предписание об устранении нарушений, а также составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо и 3 протокола на должностных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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