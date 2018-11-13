Дорогой гость: «прогулка» челябинского чиновника по элитным салонам обойдется их хозяевам в сотни тысяч рублей штрафа

Челябинское УФАС России признало рекламу с участием начальника управления торговли Челябинска Сергея Березуева ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, автомобильный салон «Бовид», отель «RadissonBlu» и два индивидуальных предпринимателя (спа-комплекс для мужчин и женщин «Buta-spa» и спа-салон «Babor») нарушили требования закона о рекламе.

Напомним, в апреле прошлого года в одном из глянцевых журналов появилась статья «Ближе к телу» с рассказом о том, как начальник управления торговли мэрии Челябинска Сергей Березуев «прогулялся по бьюти-студиям и модным салонам и теперь раскрывает все секреты весеннего преображения».

«Стоит отметить, что в начале статьи указана должность служащего, а в сам материал включены его отзывы о салонах, услугами которых он воспользовался. Например, при информировании о спа-процедурах приводится следующая цитата: «Теперь чувствую себя обновленным! Советую каждому заканчивать свой рабочий день в «Buta-spa…», – рассказали в антимонопольном ведомстве. – Присутствие сведений о местонахождении объектов, их телефонных номерах, положительные отзывы работника администрации об описываемых услугах и товаров указывают на рекламный характер информации».

Наличие рекламных целей размещенной информации подтверждают итоги Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России, согласно которым 86% опрошенных участников посчитали публикацию рекламой товаров и услуг.

Руководство салонов пыталось убедить антимонопольщиков, что материал они не оплачивали и им не было известно об участии в проекте муниципального служащего. Однако ФАС критически отнеслась к доводам компаний, поскольку из материалов дела и пояснений сторон следует, что площадки для фотосъемок рекламы предоставлялись этими салонами, а объектом рекламирования являлись указанные коммерческие организации. «Соответственно, рекламный материал направлен на привлечение внимания к конкретным товарам и услугам. Лица, предоставляющие такие услуги в рамках взаимоотношений с редакцией журнала должны принимать все меры, направленные на соблюдение требований действующего законодательства при подготовке информационных, рекламных материалов, даже при их публикации на безвозмездной основе», – резюмировали в ведомстве.

Челябинское УФАС России признало рекламодателей нарушившими закон о рекламе. Теперь каждой из коммерческих организаций грозит от 100 тысяч до полумиллиона рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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