Погода убивает жителей России

Международная группа ученых выразила опасения, что ухудшение погодных условий, прогнозируемое в России, приведет к росту уровня смертности и сокращению населения страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина столь негативного прогноза – наблюдаемое на планете глобальное потепление. По мнению исследователей, оно спровоцирует увеличение погодных аномалий, подобных жаре лета 2010 года или наводнению в Крымске, пишет РИА «Новости».

Ученые оценили воздействие погодных аномалий на здоровье жителей России. По их оценке, длительных морозов или резкого похолодания можно не опасаться. А вот аномальная жара может значительно увеличить уровень смертности среди россиян: даже один такой день может дать прирост в 15%.

Наиболее подвержены воздействиям погодных условий мужчины старшего и среднего возраста. Однако к погодным изменениям восприимчивы и все остальные группы населения.

Между тем, согласно прогнозу, приведенному в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году население России сократится с нынешних 144 миллионов человек до 132,7 миллиона человек.

В целом же прогнозируется, что с каждым градусом глобального потепления смертность будет увеличиваться на 5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.18

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