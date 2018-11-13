В Челябинске объявлены НМУ при западном ветре

В Челябинске объявлены НМУ первой степени опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие сутки синоптики прогнозируют в приземном слое атмосферы метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия сохранятся до 19 часов 14 ноября.

Отметим, что ветер в городе будет дуть с запада со скоростью до 8 метров в секунду.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.11.18

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