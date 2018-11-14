Эксперты: повышение тарифов на вывоз мусора в Челябинской области необоснованно

Челябинские общественники усомнились в обоснованности повышения тарифов на вывоз ТКО в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения изучили тариф на услуги операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в магнитогорском и карабашском кластерах Челябинской области. Общественники усомнились в обоснованности повышения тарифов на вывоз ТКО в регионе.

«Вчера на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил принять меры по недопущению роста тарифов на вывоз отходов. Для Челябинской области эта мера крайне необходима, так как за вывоз мусора жители магнитогорского и карабашского кластера уже платят в разы больше. Ожидается рост цен и в Челябинске. Отмечу, что отслеживать ситуацию с тарифами по вывозу коммунальных отходов мы начали еще в 2016 году, когда проанализировали разрабатываемую территориальную схему обращения с отходами в регионе, нашли массу ошибок, недостаток информации и пришли к выводу, что предлагаемая терсхема неизбежно приведет к росту цен на утилизацию отходов», – напомнил координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

До введения нового тарифа жители Магнитогорска платили 1 рубль 3 копейки с квадратного метра жилплощади, в пересчете на новый способ расчетов (когда плата берется с человека, а не с квадратного метра) – в среднем, по 20-22 рубля с человека. С конца 2017 года фактический тариф вырос в четыре раза, и горожанам предложили платить по 87,5 рублей с каждого жителя в многоквартирном доме. Впоследствии Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы признало цену завышенной на 19%. После чего тариф был пересмотрен, и для жителей многоквартирных домов составил 77,29 рубля на одного человека, а для проживающих в частном секторе – 59,67 рубля. Однако перерасчет по оплаченным ранее квитанциям произведен не был.

Проведя мониторинг услуг в сфере обращения с ТКО в Магнитогорске, общественники не выявили причин для повышения тарифа – на контейнерных площадках сохраняются антисанитарные условия, переполненные баки, регулярность вывоза мусора вызывает массу нареканий жителей. Более того, новый тариф должен утверждаться на вывоз мусора до полигона, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов. Однако городская свалка в Магнитогорске была закрыта и уже не может использоваться как объект размещения отходов, а полигон не включен в объекты реестра ГРОРО.

«Фактически в этой ситуации региональное министерство тарифного регулирования, утвердив тариф на вывоз мусора, легализовало сомнительную деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорске. Более того, тариф не уменьшился, несмотря на доходы от продажи вторсырья региональным оператором по вывозу мусора. Также эксперты считают, что с приходом нового регоператора были завышены показатели объема мусора, что в том числе сказывается на высокой стоимости услуг», – отметил Вороной.

Также много вопросов у общественников вызывают затраты по карабашскому кластеру. По мнению экспертов ОНФ, обоснования размещения твердых коммунальных отходов и логистика, предложенные терсхемой, не предоставляют возможностей для снижения финансового бремени для жителей этого кластера, а вывоз мусора из Миасса в Карабаш (60 километров) нерационален.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру УрФО с требованием проверить законность принятия тарифов для магнитогорского кластера, правомерность эксплуатации свалки ТБО города Магнитогорска и полигона Локомотивного городского округа, а также перерасчета стоимости услуг регоператора в соответствии с предписанием Челябинского УФАС России.

Напомним, региональное отделение ОНФ уже давно критикует разработанную территориальную схему обращения с ТКО в Челябинской области. Именно ошибки и просчеты документа, убеждены общественники, стали одной из причин «мусорного коллапса» в Челябинске. «Эта терсхема содержит, например, принципиальные ошибки при прокладке маршрутов вывоза ТКО. Они идут в схеме прямыми линиями вне улиц, через дома, парки и школы, не отражая реального движения мусоровозов. Важно, что процесс закрытия челябинской свалки с отражением всех потоков отходов, в соответствии с требованиями законодательства, в терсхеме фактически не представлен. Он отражен там лишь на уровне некоторых предложений и элементарно не обсчитан, а сопоставимых альтернатив сложившейся практике вывоза мусора в документе не предложено. Поэтому проблемы, возникшие с вывозом ТКО сразу же после закрытия свалки, совершенно не удивительны», – считает член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Челябинской области Сергей Гордеев.

Между тем, в конце октября стало, наконец, известно, какой тариф регоператор считает обоснованным для Челябинска – 502 рубля за кубометр отходов. Таким образом, с учетом норматива образования ТКО ежемесячный тариф, если его утвердят, будет составлять 87 рублей на каждого зарегистрированного в жилище. Это означает, что выиграют от новой схемы те, кто в одиночку живет в большой квартире, а больнее всего нововведение ударит по малообеспеченным семьям, ютящимся в небольших квартирах. Так, если сегодня семья из 3 человек, обитающая в среднестатистической двушке, платит за вывоз мусора около 93 рублей в месяц, то по новым тарифам ее платеж возрастет до 261 рубля, или почти в 3 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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