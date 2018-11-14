Южноуралец ответит за контрабанду четырнадцати с половиной кило гашиша

Житель Челябинской области предстанет перед судом за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, завершено расследование уголовного дела по факту незаконной перевозки из стран Средней Азии в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере.

В марте 2018 года сотрудники транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки «закладки» с наркотическим веществом был задержан предполагаемый организатор преступной группы, причастной к контрабандным перевозкам наркотических средств. Им оказался житель Чебаркуля, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками полиции в сумке, принадлежащей задержанному, было обнаружено 18 брикетов темно-зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, веществом был гашиш, общей массой 14 килограммов 580 граммов (особо крупный размер).

Следственным управлением Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по факту покушения на контрабанду и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении преступления. Материалы уголовного дела направлены в Чебаркульский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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