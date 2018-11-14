Обменялись обвинениями: мэрия Челябинска и дольщики обиделись друг на друга

Челябинские дольщики обвинили мэрию Челябинска в игнорировании поручения президента, чиновники в ответ упрекнули горожан в некомпетентности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольщики ЖК «Новоград» пригрозили выйти на акцию протеста в ответ на самоустранение администрации города от решения их проблемы.

В настоящее время представители инициативной группы готовят заявку на проведение митинга 17 ноября в сквере ДК имени Колющенко. К этому челябинцев подтолкнула неудача на последнем судебном заседании вокруг строительства многоквартирного дома, остановленного 4 года назад.

Долгое время дольщики и областные власти искали инвестора, который бы согласился продолжить строительство. Облегчило дело принятие областного закона, разрешающего выделение потенциальному застройщику проблемного дома земельного участка без проведения конкурсных процедур. Это помогло найти инвестора – компанию «ЮжуралСпецМонтажСтрой». Есть и участок, подходящий в качестве компенсации.

Однако чтобы начать работу, необходимо провести межевание участка. В мэрии это делать категорически отказываются, заявляя, что в этом случае земля станет муниципальной, а действие закона распространяется только на земли, находящиеся в собственности области.

Челябинцы уверены, что проблему можно было бы решить, и присутствие на суде представителя мэрии с заверением о готовности властей выделить участок склонило бы чашу весов в их пользу.

Однако юрист администрации на последнем заседании не появился (как выяснилось позднее, специалист просто уволился из администрации), и решение о возобновлении строительства было вновь отложено на месяц.

Отчаявшиеся дольщики готовят обращение к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и акцию протеста, напоминая, что поручение решить проблему с дольщиками дал президент России Владимир Путин.

В ответ на отчаянный жест горожан в мэрии решили обидеться. «Достаточно странно было увидеть в ряде СМИ обвинения об отказе выделять земельный участок новому инвестору ЖК «Новоград» и игнорировании судебного процесса администрацией города Челябинска, – прокомментировал ситуацию председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев. – Это не так. В суд была направлена письменная позиция о желании максимально быстро решить эту проблему. Действующее законодательство сегодня ограничивает полномочия органов местного самоуправления по распоряжению участком».

В настоящий момент мэрия совместно с минстроем ищет законные варианты помощи обманутым дольщикам, заверил чиновник. А заодно дал оценку упрекавшим администрацию горожанам. «На мой взгляд, нынешние публикации в СМИ, – это некая некомпетентность спикеров, которые не до конца понимают действующее земельное законодательство. В настоящее время все полномочия по работе с обманутыми дольщиками находятся в ведении регионального минстроя. При ведомстве создана рабочая группа, куда входят и представители администрации Челябинска, которая занимается решением возникших проблем ЖК «Новоград». Именно в компетенции этой рабочей группы принятие всех стратегических решений. Никаких препятствий со стороны администрации города Челябинска нет и не может быть. Мы также заинтересованы в благоприятном исходе этой проблемы, но, к сожалению, решение этого вопроса зависит не только от воли администрации города, но и от арбитражного управляющего и позиции инвестора проекта».

Однако дольщики уверены, что сейчас проблема упирается именно в позицию мэрии. В какой-то мере с этим согласны и в минстрое, признавая, что камнем преткновения стал вопрос о межевании земельного участка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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