В Копейске воры с добычей попались, пока ждали автобус

Полиция задержала воров с краденым, пока те ждали автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отделе полиции Копейска расследуется уголовное дело по факту кражи имущества одного из посетителей кафе.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, обходившие территорию автовокзала, обратили внимание на мужчину, шедшего без верхней одежды. Копейчанин рассказал, что пока отдыхал в кафе, у него похитили куртку и сотовый телефон. Причиненный ущерб он оценил в семь тысяч рублей.

Сотрудники ППСП на одной из платформ автовокзала увидели похожих по приметам на разыскиваемых двух копейчан, ждавших автобус. С собой у них был пакет. В нем стражи порядка обнаружили похищенную одежду и телефон.

По данному факту в ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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