В ожидании главы минприроды РФ: в Челябинске на сутки продлили НМУ

Опасность смога продержится в Челябинске еще минимум сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия сохранятся до 19 часов 15 ноября.

Как уже сообщал «Новый День», 16 ноября в Челябинске планируется выездное совещание комитета по экологии Госдумы и Росприроднадзора по реализации национального проекта «Экология». Главной темой совещания, которое проведет Кобылкин, станет утилизация опасных отходов. Но не обойдется и без обсуждения проблемы загрязнения атмосферы.

Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия в пятницу, 16 ноября, будут такими же, как завтра. Поэтому предприятиям придется выполнить рекомендации синоптиков по снижению выбросов в период НМУ, а у горожан появится шанс понять, насколько велика лепта крупных промышленных предприятий в формировании удушающего смога.

Челябинск, Павел Зварзин

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