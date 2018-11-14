Полсотни сотрудников Госжилинспекции Челябинской области могут потерять статус госслужащих

При Госжилинспекции Челябинской области появится новая структура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала Борис Дубровский подписал распоряжение «О создании Областного государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Основной целью деятельности создаваемой организации станут выполнение работ и оказание услуг по организационно-техническому, информационному и правовому обеспечению деятельности Госжилинспекции.

Предельная штатная численность работников учреждения определена в 50 человек.

Создание новой структуры свидетельствует о продолжении реформы правительства Челябинской области, направленной на снижение затрат на содержание его аппарата. Как правило, сотрудники государственных казенных учреждений не имеют статуса госслужащих, а значит, не получают причитающихся тем льгот и надбавок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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