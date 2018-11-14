Южноуральские чиновники закапывают деньги в землю, чтобы доказать свою эффективность (ФОТО)

Урбанисты раскритиковали чрезмерное рвение челябинских чиновников в освоении бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские дорожники внезапно заменили вполне работоспособный знак пешеходного перехода на улице Нагорная на новый, «еще более лучший». Фото бесполезной, но оплаченной из городского бюджета работы появилось на странице инициативной группы «Челябинский урбанист».

Причина такого совсем не бесплатного рвения в том, что чиновников города заботят не интересы челябинцев, а красивая отчетность, считают авторы фото. В итоге деньги горожан, которые формируют муниципальный бюджет, в буквальном смысле слова закапывают в землю, чтобы продемонстрировать эффективность работы чиновников. Которая оценивается, в первую очередь, объемами освоения бюджета.

«Поделились коллеги из Питера, – рассказал координатор урбанистов Лев Владов. – В конце года начали особо остервенело ставить заборы и менять знаки. Почему? Нужно освоить выделенный бюджет, иначе неэффективно работаешь. Установка забора или замена знака не задевает ничьи интересы. Не нужно договариваться с бизнесом, сетями, ЖКХ. Можно бесконечно делать никому не нужные вещи».

Не отстают от коллег из Питера и челябинские чиновники. Например, на переходе по улице Нагорная, прославившемся год назад нарисованной активистами арт-зеброй, дорожные службы решили поменять знак пешеходного перехода: «устаревший» знак с синим фоном выкорчевали вместе с опорой, а на его место установили новый, с ярко-желтой окантовкой, со своим столбом.

«Зачем нужно было выдирать вместе со столбом? – недоумевают горожане. – Ведь намного проще и дешевле снять с опоры один знак и поместить на его место другой, раз уж так приспичило». Но другие прекрасно понимают логику, и резонно отвечают: «Вот именно, что дешевле».

«Это тот самый переход, где мы рисовали арт-зебру, которую нас заставили стереть, – напоминают урбанисты. – Кстати, обычную зебру за год они так и не нарисовали».

Кстати, подобную бурную деятельность развернули и в Миассе:

«Как многие заметили, на Машгородке поубирали переходы, дабы стало всем удобнее. Хорошо. Убрали пешеходный, который вел к детской поликлинике: да, он был близко к остановке, что небезопасно. Хорошо. Теперь остался тот, что на светофоре. Но и там с недавних пор появился чудо-заборчик, который не пускает нас переходить в неположенном месте. Хотя там вроде и не переходили. Просто родители с колясками не могут запрыгнуть на асфальтовый трамплин тротуара, где ходят пешеходы без колясок, и обходят рядом, по грунту. И я так делаю – ну, нет другого выхода. Но теперь нашу грунтовую тропу оградили заборчиком. Приходится обходить этот заборчик. Вот почему так??? Кому стало лучше от этого??? Неужели нельзя сделать нормальную дорожку от переходника, вместо дурацких заборчиков? Как-то всё не для людей у нас...», – пишут миасцы в соцсетях.

Иными словами, вместо нужных для горожан работ бюджетные деньги тратятся на бесполезные занятия, благодаря которым чиновники стремятся показаться свою эффективность и незаменимость.

А урбанисты подчеркивают: «Ни заборы, ни кислотные рамки не являются обязательными в национальных стандартах. Это прихоть».

Челябинск, Виктор Елисеев

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