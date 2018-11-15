«Это горят наши конституционные права!» Челябинцев по ночам «душит» запах гари

Челябинцы жалуются на запах гари, не дающий им спать по ночам: горожане заявляют, что задыхались вторую ночь подряд.

Вчера, 14 ноября, много жалоб было отмечено на северо-западе города, в центральной части, в Ленинском районе. Минувшей ночью ситуация повторилась.

«В Ленинском и на ЧТЗ невозможно дышать: запах гари уже весь насквозь проник в каждую клеточку организма, невозможно так жить. Вчера вечером поменьше пахло», – пишут горожане в соцсетях.

«Калининский район, центр. Не первый раз просыпаюсь в 4 утра от удушья. Хотела проветрить комнату, но пришлось, наоборот, плотнее закрыть форточку – на улице вонь ужасная!»

«Проснулся, подумал, что дома что-то горит, оказалось – за окном горят мои конституционные экологические права, закрыл окно…»

Как уже сообщал «Новый День», с 19 часов 13 ноября и до 19 часов 15 ноября в городе объявлены неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ. Однако дует западный ветер, при котором особого смога ранее не отмечалось.

Видимо, теперь неблагоприятным для Челябинска является ветер любого направления.

Учитывая, что, согласно прогнозу синоптиков, погодные условия не изменятся еще, как минимум, сутки, следует ожидать, что НМУ продлят, а грядущая ночь вряд ли порадует горожан свежестью воздуха.

Челябинск, Павел Зварзин

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