российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 ноября 2018, 14:23 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Коркинский район возглавила горячая сторонница строительства Томинского ГОКа

Коркинский район возглавила Наталья Лощинина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Коркинского района на сегодняшнем заседании единогласно поддержало кандидатуру Натальи Лощининой.

Остальные кандидаты, заместитель главы Коркино Вадим Галямов и пенсионер МВД Андрей Семенов, не получили поддержки ни одного из депутатов.

Напомним, 19 сентября собрание депутатов приняло отставку главы Коркинского района Евгения Валахова. Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен 58-летний Владимир Шукаев, бывший до этого первым заместителем главы.

С самого начала Наталья Лощинина, занимавшая пост спикера муниципального парламента, считалась фаворитом в борьбе за пост главы района. Ряд экспертов приписывает это поддержке Русской медной компании, по сути, взявшей «шефство» над муниципалитетом после ухода контролировавшейся бизнесменом Константином Струковым Челябинской угольной компании.

В свою очередь, Наталья Лощинина горячо поддерживала идею строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), вызвавшую многочисленные протесты южноуральцев. Именно она участвовала в собеседованиях по поводу проекта ГОКа под эгидой Общественной палаты Челябинской области, настаивая, что только предложение засыпать Коркинский угольный карьер отходами производства Томинского горно-обогатительного комбината может решить проблему непрекращающихся пожаров, угрожающих жизни и здоровью жителей района.

После избрания главой Коркинского района Наталья Лощинина заявила о сложении депутатских полномочий. Председателем районного собрания депутатов избран директор директор Комплексного центра социального обслуживания населения Николай Швец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.18

В России меценаты получат крупную налоговую льготу: ее просили еще Говорухин и Кобзон. / Тарифная политика: в России запрограммирован неконтролируемый рост цен. / «Наши дети хуже?» Челябинцы заявили, что мэрия препятствует им в отстаивании прав на благоприятную окружающую среду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров