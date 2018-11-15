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Четверг, 15 ноября 2018, 15:24 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале появился свой биосферный резерват

Заповедник «Горный Урал» получил сертификат ЮНЕСКО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, регион получил официальный документ, подтверждающий создание на его территории биосферного резервата «Горный Урал». Ранее по поручению губернатора Бориса Дубровского областное министерство экологии и нацпарк «Таганай» направили соответствующую заявку в ЮНЕСКО.

Решение о создании заповедника этим летом принял международный фонд ЮНЕСКО на заседании Международного координационного совета в Палембангке (Индонезия).

«Горный Урал» включит в себя национальный парк «Таганай», Аршинский заказник и памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры», «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна». Помимо этого в резерват вошла часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, а также Кусинского муниципального района области.

Управлять особо охраняемой природной территорией будет координационный совет, созданный по поручению губернатор. В него вошли научные сотрудники, представители общественных организаций, исполнительной власти региона.

«Создание биосферного резервата придает южноуральским территориям международный статус, который поможет сохранить уникальность и красоту нашей природы и развивать туризм, привлекая все больше иностранных гостей и повышая интерес к родным местам у жителей области», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как отмечают экологи, цель создания биосферного резервата на Южном Урале – сохранение баланса между активным использованием биологических ресурсов и сохранением уникальных экосистем. Заповедник станет инструментом привлечения местных жителей к делу сохранения уникальных природных богатств региона через развитие бизнес проектов, направленных на обслуживание организованного туристического потока.

Во Всемирную сеть биосферных резерватов уже включено 686 объектов в 122 странах. В России биосферных резервата 43, наша страна является основной по численности подобных территорий в мире. Наиболее известными являются Астраханский биосферный резерват, «Водлозерье» (Архангельская область), «Угра» (Калужская область). Самый молодой в нашей стране биосферный резерват «Башкирский Урал» появился в 2013 году.

Отметим, что ранее биосферный резерват на Южном Урале должен был стать совместным проектом Челябинской области и Башкирии: в октябре 2015 года субъекты Федерации договорились о подготовке необходимых документов и заявки для создания межрегионального биосферного резервата на базе национального парка Зюраткуль, расположенного в Челябинской области, и действующих на территории Башкирии природного парка Иремель и государственного природного заказника Урал-Тау.

Однако, в результате, заповедник расположится севернее, по сравнению с планами трехлетней давности, и не затронет территорию соседней республики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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