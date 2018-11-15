Мэр Челябинска уходит в отставку

Евгений Тефтелев сложил полномочия главы Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской областипредложил мэру Челябинска Евгению Тефтелеву перейти в правительство региона.

В ближайшее время Челябинская городская Дума примет отставку главы города. Исполняющим обязанности мэра станет Владимир Елистратов.

Евгений Тефтелев родился в 1955 году в Карталах. В 1977 году закончил Магнитогорский горно-металлургический институт.

После получения диплома работал младшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора Магнитогорского горнометаллургического института, а параллельно трудился в аппарате Ленинского РК ВЛКСМ Магнитогорска. В 1982 году стал заведующим организационным отделом Ленинского РК КПСС Магнитогорска.

В 1985 году переходит на работу на Магнитогорский метизно-металлургический завод, где до 1991 года занимает должности заместителя начальника цеха, начальника цеха и председателя профкома. В 1991-1996 годах – заместитель генерального директора Магнитогорского метизно-металлургического завода.

В 1996-1998 – директор по экономике и финансам Магнитогорская биржи «Магби». В 1998 году занимает пост председателя Совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод».

Карьеру чиновника возобновил в 2003 году, возглавив комитет по промышленности правительства Челябинской области. В 2003-2004 годах – начальник главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2004 по 2009 – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Осенью 2009 года уходит в отставку и возвращается в Магнитогорск, где становится сначала исполняющим обязанности мэра, а с 2010 года – главой города.

После того, как губернатором Челябинской области стал Борис Дубровский, меняет Сергея Давыдова на посту сити-менеджера Челябинска, а в 2015 году, после отмены «двуглавой» системы организации городской власти, утверждается Челябинской городской Думой в должности главы города.

На протяжение всех трех лет правления его деятельность крайне негативно оценивалась горожанами. Недовольство высказывалось продолжающимися рубками деревьев под строительство торговых центров и точечную застройку, неудовлетворительной работой дорожников, бездействием городских властей в условиях ухудшающейся экологической ситуации, продолжающимся уничтожением муниципального общественного транспорта. Однако сам г-н Тефтелев свою работу и работу своих подчиненных и партнеров (подрядные организации, выполнявшие работы в Челябинске) всегда оценивал удовлетворительно.

Последним скандалом стало спешное закрытие Челябинской городской свалки. Действующие перевозчики твердых коммунальных отходов отказались вывозить их на другую площадку, что спровоцировало «мусорный коллапс».

Челябинск, Виктор Елисеев

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