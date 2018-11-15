Челябинск встретит «федеральный десант» смогом

Режим «черного неба» продлили в Челябинске на третьи сутки.

Уход Евгения Тефтелева с поста мэра Челябинска будет сопровождать ставший привычным для время его руководства городом смогом.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, с 13 по 16 ноября на Южном Урале в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 19 часов 15 ноября до 19 часов 16 ноября на территории Челябинска объявлены НМУ первой степени опасности.

Аналогичное предупреждение объявлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», 16 ноября в Челябинске планируется выездное совещание комитета по экологии Госдумы и Росприроднадзора по реализации национального проекта «Экология». Главной темой совещания, которое проведет Кобылкин, станет утилизация опасных отходов. Но не обойдется и без обсуждения проблемы загрязнения атмосферы.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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