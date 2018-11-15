Стал известен приговор сотрудникам челябинской колонии, до смерти запытавшим заключенного

В Челябинске суд огласил приговор сотрудникам колонии, убившим заключенного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверо бывших сотрудников исправительной колонии № 2 признаны виновными в зависимости от степени участия в превышении полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий либо без причинения таковых.

Напомним, преступления были совершены в декабре 2015 года. Тогда одного из заключенных ИК-2 за агрессивное поведение во время обыска отправили в штрафной изолятор. Но это не охладило буяна, оказавшегося вдобавок еще и нетрезвым.

Заключенный продолжил кидаться на сотрудников колонии и осыпать их матом. Тогда они начали избивать осужденного ногами, руками и дубинками. Защищаться скованный наручниками мужчина не мог. В конце концов, обездвиженному заключенному накинули петлю на шею, привязали его к решетке окна и оставили. Запретив дежурному ШИЗО заходить в камеру, они ушли. В течение следующих двух часов осужденный умер.

Позднее выяснилось, что до расправы с этим заключенным сотрудники ФСИН избили еще одного осужденного.

В ходе расследования дежурный ШИЗО покончил с собой, поэтому перед судом предстали лишь четверо обвиняемых. В итоге один из бывших сотрудников колонии к восьми годам лишения свободы, его соучастника – к семи. Еще двоих сотрудников, участвовавших только в избиении выжившего заключенного – к трем годам восьми месяцам и трем годам колонии общего режима соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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