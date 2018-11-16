В Челябинской области годовалый ребенок попал в больницу с химическим ожогом

В южноуральском муниципалитете годовалую девочку госпитализировали с химическим ожогом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 15 ноября, вечером.

Причиной ЧП стало излишнее любопытство малышки. Как пишет «Горняцкая правда», годовалая девочка положила в рот каустическую соду, видимо, чтобы узнать ее вкус.

В результате ребенок получил химический ожог рта и гортани. Юную коркинку срочно направили в детскую больницу Коркино.

Челябинск, Виктор Елисеев

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