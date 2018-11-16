В центре Челябинска здание едва не взлетело на воздух из-за пожара на соседнем складе

В центре Челябинска произошел серьезный пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в здании по улице Елькина. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

Пожар разгорелся на мебельном складе, охватив площадь в 200 квадратных метров. «Пожарные эвакуировали из соседнего здания баллоны с пропаном. Пока что неизвестно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие», – говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на некоторое снижение числа пожаров в Челябинске, противопожарные службы обеспокоены недостаточной активностью городских и районных властей в профилактике возгораний. В итоге в городе есть такие проблемные дома, как бывшее общежитие по улице Салютная, 23. Последний пожар в здании произошел в минувшее воскресенье: горел мусор между этажами. При этом всего в нынешнем году здание горело 14 раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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