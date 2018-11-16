14 тонн масла растаяло по дороге из Казахстана в Россию

На границе в Челябинской области «завернули» фуру с 14 тоннами растаявшего масла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 15 ноября на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» сотрудники ведомства совместно с пограничниками регионального УФСБ пресекли ввоз почти 17 тонн молочной продукции, которую везли из Кустаная (Казахстан) в Москву.

При досмотре выяснилось, что в машине перевозили 14,5 тонн сливочного масла и спреда, почти тонну молока и 1,3 тонны сыра. Чтобы сыр и молоко не перемерзли, водителю начальство приказало выставить в рефрижераторе «щадящую» температуру – всего + 2 градуса по Цельсию. Но перевозка сливочного масла и спреда при температуре, намного превышающей заявленную в удостоверении качества (положено минус 16 градусов), является серьезным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства. Не говоря уже о том, что при подобном нарушении продукция изрядно подтаяла.

В связи с этим сотрудники Россельхознадзора приняли решение о возврате машины в место отправления. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.18

В центре Челябинска здание едва не взлетело на воздух из-за пожара на соседнем складе. / В Челябинской области годовалый ребенок попал в больницу с химическим ожогом. / 16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»