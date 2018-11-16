Удар полицейского в лицо стоил южноуральцу года свободы

Житель Сатки отправлен в колонию за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 24-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что молодой человек в июле 2018 года, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками полиции. Когда полицейские попытались доставить его в отдел МВД для медицинского освидетельствования, саткинец стал активно сопротивляться. Возле патрульного автомобиля он ударил одного из стражей порядка головой в лицо. В результате у сотрудника полиции был сломан нос.

Суд приговорил дебошира к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.18

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