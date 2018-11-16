Застройщика, обманувшего сотни дольщиков и присвоившего около 100 млн рублей, выпустили из-под ареста

Застройщика, обманувшего сотни челябинцев и копейчан и присвоившего около 100 миллионов рублей, выпустили из-под ареста.

Как уже сообщал «Новый День», бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В общей сложности, его обвиняют в присвоении 86 миллионов рублей дольщиков Челябинска и Копейска, поверивших обещаниям строительных компаний «Уралстрой», «Проект «Парковый-1» и «РегионПроект». Генеральным директором в них был Александр Сребрянский. Все три фирмы входили в его группу компаний «Серебряный ключ».

Серебрянского отправили под домашний арест в июле текущего года. 22 октября 2018 года Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под домашним арестом до 26 января 2019 года. Защита подала апелляцию.

Сегодня апелляционная инстанция Челябинского областного суда частично удовлетворил жалобу адвоката обвиняемого и изменил действующую меру пресечения на залог в размере 2,5 миллиона рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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