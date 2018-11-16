Томинскому ГОКу запретили добывать медь на Биргильдинском участке

Федерального агентства по недропользованию запретило разработку Биргильдинского участка.

Как уже сообщал «Новый День», Русская медная компания, собирающаяся построить в десятке километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат, намеревалась разрабатывать на участке в Сосновском районе (в 30-35 км юго-западнее Челябинска) месторождение медных руд. Разработка планировалась открытым способом: тремя карьерами, расположенными в непосредственной близости друг от друга и населенных пунктов: Полетаево, Полетаево 1, Полетаево 2, Витаминный, Биргильда, Новотроицкий. Эта перспектива категорических не понравилась жителям. Например, на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что на территории Полетаевского сельского поселения должна производиться добыча меди?» (опрос проводился по решению местного Совета депутатов) 99% опрошенных ответили «нет». Столько же полетаевцев отрицательно ответили на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что указанный проект АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» будет реализовываться на территории Полетаевского сельского поселения?»

Тем не менее, АО «Томинский ГОК» продолжил подготовку к разработке и потребовал исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о границе второго пояса зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника не только Челябинска но и окрестных населенных пунктов, поскольку Биргильдинский участок попадает как раз на эту территорию.

Однако арбитражные суды двух инстанций отказали медедобытчикам в удовлетворении исковых требований.

Кроме того, АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» предъявил иск региональному управлению Роспотребнадзора, потребовав признать незаконным запрет на разработку Биргильдинского месторождения медных руд. Но после неудачи с Шершневским водохранилищем иск был отозван.

При этом от лицензии на разработку участка Томинский ГОК не отказался. Лицензия Чел 02841 действовала до 31 июля 2036 года, то есть работы, в принципе, могли начаться в любой момент.

Но сегодня стало известно, что на заседании комиссии Федерального агентства по недропользованию было принято решение запретить разработку Биргильдинского участка. «Это результат слаженной многолетней работы южноуральцев: прежде всего, жителей и наших экспертов, депутатов Полетаевского Совета, специалистов челябинского Роспотребнадзора, минэкологии, МУП ПОВВ и многих других. Жители поселков Витаминного, Новотроицкого, Архангельского могут спокойно жить, строиться! – прокомментировали ситуацию активисты движения «СТОП ГОК». – И это наш ответ всем тем, кто твердит и бубнит себе под нос: «Всё уже решено, от нас ничего не зависит».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 16.11.18

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