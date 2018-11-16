ММК поможет резидентам индустриального парка деньгами

ММК будет софинансировать проекты малого и среднего бизнеса в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство компании приняло решение о софинансировании со стороны ММК проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

Софинансирование будет предоставляться на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 миллионов руб.

«Это еще один стимул для предприятий, решивших организовать промышленное производство в Индустриальном парке ММК, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки: обнулена ставка налога на имущество, ставка налога на прибыль снижена на 3,5%. Действует льготная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске».

На территории Индустриального парка имеются производственные, складские помещения с грузоподъёмным оборудованием и энергообеспечением: электроэнергией, промышленной водой, пожарно-питьевой водой, природным газом. На площадке есть развитая железнодорожная сеть, имеющая прямой выход как на внутренний железнодорожный парк ММК, так и на Южно-Уральскую железную дорогу.

Развивается система сервисной поддержки действующих резидентов: в текущем году появилась возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, осуществляется банковское обслуживание по индивидуальным предложениям.

Детальную информацию об Индустриальном парке ММК можно найти по ссылке www.mmk.ru/indpark.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.18

Томинскому ГОКу запретили добывать медь на Биргильдинском участке. / Надежды не оправдываются: ВЦИОМ зафиксировал ухудшение социального самочувствия россиян. / Застройщика, обманувшего сотни дольщиков и присвоившего около 100 млн рублей, выпустили из-под ареста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»