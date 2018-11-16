Торопятся: Челябинская городская Дума во вторник примет отставку мэра

В Челябинске назначили время внеочередного заседания Челябинской городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, 45-е заседание муниципального парламента состоится во вторник, 20 ноября.

На нем депутаты должны будут принять отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева и назначить исполняющего обязанности мэра.

Напомним, г-н Тефтелев заявил о желании покинуть пост мэра вчера, 15 ноября, после предложения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского перейти в правительство региона в ранге вице-губернатора.

Горожане расстанутся с Евгением Тефтелевым без сожаления. За без малого четыре года чиновник восстановил против себя как общественников, так и простых челябинцев.

Одним из первых ярких деяний мэра стала закупка для муниципального перевозчика подержанных автобусов у муниципального предприятия «Маггортранс». «Например, у вас друг какой-то продает машину, и вы знаете ее родословную. Если ей всего три года, и цена вопроса порядка 60% от начальной стоимости, вы гарантированно знаете, что она проездит еще несколько лет, почему бы и не купить», – объяснил столь оригинальный подход г-н Тефтелев. Позднее оказалось, что речь шла о приобретении невостребованных магнитогорским перевозчиком машин, крайне дорогих в обслуживании.

Еще одной фирменной чертой нового градоначальника стали знаменитые «тефтелевы кучи» – огромные горы снега на обочинах городских дорог. Они стали результатом безобразной работы компании «Южуралмост». При этом, несмотря на множество претензий к качеству выполнения работ, предприятие продолжало выигрывать конкурсы на содержание дорог в областном центре. На просьбу же объяснить, почему так происходит, мэр как-то обронил, что «с этими ребятами приятно работать».

Прославился Евгений Тефтелев и другой своей фразой, назвав Челябинск городом, в который люди приезжают «жить и работать». Это произошло на итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года. Тогда градоначальник заявил, что за время его руководства (с декабря 2014-го) население Челябинска увеличилось на 50 тысяч человек, и город «растет за счет естественного прироста». Правда, в действительности с 2014 по 2016 годы население Челябинска увеличилось всего на 8,6 тысячи человек. Зато только в 2015 году оно выросло на 5,2 тысячи человек за счет приезжих. Тогда же чиновник сделал еще одно удивительное открытие, заявив, что спрос на жилье «продолжает расти в городе». Между тем, эксперты рынка недвижимости отмечали, что с 2014 года рынок недвижимости является рынком покупателя, а это возможно лишь в условиях падения спроса на «квадратные метры».

На счету Евгения Тефтелева оказалась и жестокая реорганизация спортивных школ, наиболее востребованные из которых согнали в 2017 году под крыло МУ «Спортивный город», прославившийся в том же году проваленной программой организации во дворах города катков под открытым небом. Несмотря на протесты педагогов, тренеров, родителей и общественности, прежних руководителей школ уволили, а образовательные учреждения лишили самостоятельности.

Ну, и под конец своего пребывания Евгений Тефтелев стал одним из главных действующих лиц «мусорного коллапса», волевым решением закрыв Челябинскую городскую свалку в начале сентября нынешнего года. Это стало неожиданностью даже для его подчиненных, ответственных за коммунальную сферу. В итоге город утонул в мусоре, и на решение проблемы пришлось направить из бюджета города и области более 100 миллионов рублей. Что интересно, потом счета за вывоз мусора были выставлены и жителям города, так что до сих пор не ясно – кто и сколько бюджетных денег получил.

Видимо, именно эта последняя история и убедила губернатора Бориса Дубровского убрать, наконец, опостылевшего мэра с глаз челябинцев. И перевести его в правительства курировать министерство имущества и управление делами губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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