Дело челябинца, избившего 11-летнего школьника, направлено в суд

Челябинец, избивший 11-летнего обидчика своего сына, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством.

Напомним, инцидент произошел днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района Челябинска. Мужчина ворвался в образовательное учреждение, напал на 11-летнего школьника, несколько раз ударил в живот и пригрозил убить ребенка. Как выяснилось позднее, у ребенка накануне была ссора с сыном напавшего на него челябинца.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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