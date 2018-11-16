Банду южноуральцев отправили за решетку за избиение и грабеж подростков-наркодилеров

В Челябинской области осуждены шесть местных жителей, признанных виновными в совершении разбоев и вымогательств.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, шестеро южноуральцев признаны виновными, в соответствии со степенью участия, в разбое и вымогательстве.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в Миассе банда вымогала 200 тысяч рублей у двух несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Подростков избили и забрали у них более 15 тысяч рублей. Задержание опасных преступников проводили сотрудники регионального управления Росгвардии.

Суд приговорил грабителей к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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