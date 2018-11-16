Мухи-кровопийцы, скрюченные домишки и ФАПы-призраки: в России составили рейтинг худших медорганизаций (ФОТО)

ОНФ и Фонд «Здоровье» составили топ-10 худших медорганизаций России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлялся по итогам фотоконкурса «Моя поликлиника/Мой ФАП» в категории «Моя плохая поликлиника».

Лидером в топ-10 фотографий в категории «Моя плохая поликлиника» стала Угранская центральная районная больница в Смоленской области. На снимке – стоматологический и гинекологический кабинеты, в которых стены, окна, потолки и полы облеплены полчищами мелких мух. По словам пациентов, насекомые ежегодно атакуют медицинскую организацию, они кусают врачей и посетителей, залетают в рот во время стоматологического приема.

Второе место занял ФАП в селе Бережки Калужской области. На фото – окно в медкабинете, подоконник которого также усыпан насекомыми. Но вряд ли они смогут досаждать пациентам. Похоже, что мухи давно не подают признаков жизни, однако никто не спешит привести подоконник в порядок.

Замыкает тройку лидеров анти-рейтинга фото из городской детской поликлиники №1 Копейска Челябинской области: здесь тоже можно снимать сцены для фильма ужасов. Пациенты признаются: им страшно не только находиться внутри учреждения, но даже приближаться к нему. Здание перекошено, с потолка отваливаются куски штукатурки, стены в трещинах.

«Хочешь полечиться? Рискни здоровьем!» – под таким девизом жители калужского села Бережки отправляются в Бакеевский ФАП. К двери одноэтажной медорганизации ведет полусгнивший мостик, перекинутый через канаву. «Если гнилые доски под вами не проломились, не расслабляйтесь: есть еще старая проводка и разваливающие по кирпичику стены», – комментируют составители рейтинга.

«Цивилизация не за горами», или «Игра контрастов» – это варианты названия для фотографии ФАПа в поселке Примерный Калужской области. Здесь есть новая табличка с названием медорганизации – но прибита она к полуразрушенной стене здания. Для людей с ограниченными возможностями повесили кнопку вызова персонала. Но дожидаться сотрудников придется на скамейке, которую втиснули между колонами и наполовину засыпали кирпичной и цементной крошкой.

Фотографии предоставлены ОНФ

Кроме того, в 10-ку самых ужасных медорганизаций России вошли ФАП-свалка деревни Большое Заборье, ФАПы-призраки в деревне Савино и в селе Озерно Калужской области (6, 9 и 10 место соответственно), а также затянутый плесенью ФАП Инсарского района Мордовии (7 место) и ФАП в деревне Вохменка Курганской области, где нет отопления, зато есть трещины в стенах.

«Мы обратили внимание, что многие работы, присланные на конкурс, иллюстрируют те проблемы первичного звена медицинской помощи, которые мы чаще всего и сами наблюдаем во время поездок по регионам или при анализе статистических данных Росстата. Большинство фельдшерско-акушерских пунктов не соответствуют лицензионным требованиям. В ряде медицинских организаций царит настоящая антисанитария: роятся мухи, стены и потолки покрывает плесень. За неимением лучшего людям приходится обращаться в такие учреждения, да еще и стоять в огромных очередях к врачу. Некоторые ФАПы и вовсе уже закрылись, однако по документам продолжают действовать», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Он добавил, что активисты и эксперты ОНФ продолжают работу по наполнению интерактивной «Карты доступности медпомощи» в малых населенных пунктах. В рамках рейдов, которые проводятся в регионах (в том числе по жалобам гражданам), специалисты зафиксировали плачевное состояние многих медицинских организаций, проблемы с медоборудованием и медикаментами, нехватку персонала.

Все материалы ОНФ направит в адрес региональных министерств здравоохранения.

Челябинск, Светлана Намская

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