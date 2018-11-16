В Челябинске начали объявлять НМУ на фоне штормового ветра

В Челябинске продлили НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до 11 часов 17 ноября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Таким образом, неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия сохраняются четвертые сутки.

И это на фоне сильного ветра: согласно прогнозу синоптиков завтра в регионе ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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