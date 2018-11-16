На подрядчика властей Челябинска работают гастарбайтеры-нелегалы

В Челябинске поймали мигранта без разрешения на работу за рулем маршрутки, принадлежащей подрядчику, годами работавшему с городскими властями и учреждениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странного молодого человека задержали после ДТП с участием маршрутного ПАЗа маршрута №22 и автомобиля Mitsubishi Lancer.

Авария произошла 14 ноября на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны. Маршрутный ПАЗ вылетел на красный сигнал светофора и врезался в иномарку. В итоге 43-летняя пассажирка легковушки и ее водитель получили травмы, а недавно купленная машина восстановлению не подлежит.

Отметим, что в ПАЗе в момент столкновения находились 18 пассажиров. Водитель заявил, что он у него было еще время «проскочить» перед тем, как зажжется «красный», хотя анализ видео с камеры наблюдения показывает, что он ехал уже на запрещающий сигнал светофора.

После инцидента к месту аварии приехали представители компании-перевозчика (ООО «Кумир») и попытались, как пишет Znak.com, «договориться» с водителем на месте, предложив тому небольшую компенсацию. Но челябинец отказался. Через некоторое время выяснилась возможная причина желания представителей компании избавиться от официального расследования. Оказывается, находившийся за рулем маршрутки 23-летний водитель перед выездом в рейс не прошел обязательное медосвидетельствование, не имеет разрешения на работу, на временное пребывание в России и российских прав – только миграционная карта и права, выданные в Узбекистане.

Интересно, что подобная кадровая политика не мешает ООО «Кумир» тесно взаимодействовать с городскими властями. Ведь занимается фирма далеко не только пассажироперевозками. Согласно сведениям портала «Руспрофайл», основным видом деятельности ООО «Кумир» (хозяева которого связаны, по данным Znak.com, с бизнесом экс-министра экологии Челябинской области Александра Галичина) является «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». А помимо него, есть еще 18 вспомогательных видов. Начиная с «работ строительных специализированных прочих, не включенных в другие группировки» и заканчивая «деятельностью вспомогательной, связанной с исполнительскими искусствами».

По информации портала «Руспрофайл», в течение 2016-2018 годов ООО «Кумир» заключило 48 контрактов с муниципальными властями и бюджетными учреждениями на общую сумму 43 миллиона 635 тысяч рублей. Большая часть контрактов касается вывоза твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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