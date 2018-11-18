В Челябинской области работницу предприятия убило тюком

В Коркино на производственной площадке погибла женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 17 ноября, на производственной площадке бывшего завода «Динамо».

Тюк полиэтилена упал на голову одной из работниц во время разгрузочных работ, пишет «Горняцкая правда». 42-летняя женщина умерла до приезда экипажа скорой медицинской помощи.

По факту гибели жительницы Коркино ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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