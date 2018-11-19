Мэру Миасса хотят увеличить зарплату в полтора раза

Новоназначенному главе Миасса Григорию Тонких предложили увеличить зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил спикер местного собрания депутатов Евгений Степовик. Проект решения муниципального парламента размещен на официальном сайте собрания депутатов.

Документ предлагает установить мэру Миасса ежемесячное денежное вознаграждение в 156 тысяч 333 рубля, плюс ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 10 тысяч 53 рубля, а также единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 60 тысяч 318 рублей.

Таким образом, Григорий Тонких, занявший пост градоначальника, может рассчитывать на ежемесячную заработную плату в 166,4 тысячи рубля. Это примерно в полтора раза больше, чем он получает теперь: 28 сентября нынешнего года совет депутатов Миасса установил размер денежного вознаграждения в 114,3 тысячи рублей.

Прежний глава Миасса, Геннадий Васьков, ежемесячно получал 97,4 тысячи рублей.

Напомним, Григорий Тонких стал главой Миасса 28 сентября. Место градоначальника освободилось весной этого года, когда мэр Геннадий Васьков добровольно сложил полномочия после второго «неуда», выставленного ему за работу депутатами. Вскоре после этого он был задержан и стал одним из фигурантов громкого дела о покупке здания для детского сада по завышенной цене. Впоследствии выяснилось, что здание еще и в аварийном состоянии.

Первая попытка назначить главу Миасса (на старте в ней принимали участие 10 кандидатов) окончилась безрезультатно: депутаты отказались поддержать кандидата областного правительства, экс-директора Агентства инвестиционного развития региона Анатолия Лобко, считавшегося человеком вице-губернатора Руслана Гаттарова, и больше половины участников голосования испортили бюллетени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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