Призывная компания в Челябинске перевалила экватор

В Челябинске призвано больше половины осеннего «наряда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 898 призывников, которых необходимо призвать в течение осенней призывной кампании в Челябинске призвано 487 человек. Такие данные озвучили главы районов города на аппаратном участии в мэрии Челябинска.

Наибольшее число молодых людей призвано в Курчатовском районе: 121 при наряде в 170 человек. Из них в вооруженные силы отправлено 47 челябинцев. 111 человек (из 155) призвано в Калининском районе, отправлено в войска 48. По 100 челябинцев призвано в Ленинском (из 128) и Металлургическом (из 135) районах. При этом четверо жителей Металлургического района выбрали альтернативную службу, в войска отправлены 47 человек.

В Тракторозаводском районе призвано 74 из 140 призывников (отправлено 42), в Советском – 58 из 105 (отправлено 35). В Центральном районе при наряде в 65 человек призвано 23, отправлено в войска 8.

Челябинск, Виктор Елисеев

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