Челябинцы увидят картины самого странного сюрреалиста

В Челябинске пройдет выставка литографий Рене Магритта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция начнется 28 ноября в Челябинском государственном музее изобразительных искусств (Александровский зал на площади Революции).

«Челябинский музей изобразительных искусств совместно с «Арт-банком» (Санкт-Петербург) приглашает зрителей погрузиться в мир иллюзий Рене Магритта. На выставке будут представлены более 40 уникальных цветных литографий. На протяжении нескольких лет их собирали из частных европейских коллекций», – сообщается на странице музея в социальных сетях.

Рене Магритт стал одним из лидеров европейских сюрреалистов. Однако, в отличие от таких своих соратников, как Сальвадор Дали, бельгийский художник не стремился к развоплощению объектов. Изображая предметы и людей зачастую очень реалистично, Магритт тем самым констатирует предельное различие видимого образа и скрывающегося за ним подлинного содержания предмета.

«Трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом и загадочный мужчина в шляпе-котелке… эти образы стали знаковым явлением в культуре XX века. В наши дни ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Но совсем скоро каждый из посетителей выставки «Вероломство образов» в пространстве «Арт-Банк» сможет насладиться практически полной коллекцией литографий бельгийского художника, предложить свою разгадку ребусов, и любая интерпретация может оказаться верной», – сообщают челябинские организации экспозиции.

Увидеть литографии произведений одного из двух Великих сюрреалистов челябинцы смогут до 20 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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