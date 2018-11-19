Первый транш на рекультивацию Челябинской свалки поступит в 2019 году

Первые 500 миллионов рублей на рекультивацию свалки Челябинск получит в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский в ходе аппаратного совещания обсудил с заместителями и министрами итоги состоявшегося 16 ноября визита министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина на Южный Урал.

Итоги визита губернатор назвал продуктивными. Борис Дубровский заручился поддержкой Дмитрия Кобылкина в решении вопроса рекультивации закрытой челябинской городской свалки. Рекультивация будет финансироваться за счет бюджетных средств. На 2019 год запланировано выделение 500 миллионов рублей, на 2020 год – 1 миллиард 982 миллиона рублей и 494 миллиона рублей на 2021 год. «Для нас очень важны прозвучавшие цифры, в том числе 3 миллиарда рублей в проекте федерального бюджета на ликвидацию Челябинской городской свалки. Рассчитываем, что уже в следующем году придет первый транш в объеме 500 миллионов рублей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также в ходе визита обсуждалась перспектива переноса федеральных средств для реализации ключевого экологического проекта по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища – единственного питьевого источника для Челябинской агломерации.

На средства областного бюджета на реке Сак-Элга строится обводной канал, который исключает ежегодный смыв 20 тысяч тонн соединений тяжелых металлов в воду. При поддержке федерального бюджета возводится обводной Долгобродский канал резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища. Борис Дубровский попросил Дмитрия Кобылкина содействия в переносе федерального финансирования с 2020 на 2019 год, чтобы ускорить строительство Долгоброского водоканала. «Дмитрий Николаевич, проезжая по городу, видел состояние реки Миасс, оценил проблему нехватки воды. Поддержал наше стремление ускорить решение данной проблемы. Мы должны почистить русло реки и достроить канал к началу 2020 года», – прокомментировал губернатор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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