В Челябинской области – новый начальник управления Россельхознадзора

В управлении Россельхознадзора по Челябинской области представили нового руководителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, сегодня, 19 ноября начальник управления делами, государственной службы и правового обеспечения федерального ведомства Сергей Павлов и экс-руководитель территориального управления Сергей Наумов представили коллективу нового руководителя. Им стал бывший начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Сергей Слободянский.

Сергей Слободянский родился в 1967 году в Костанайской области Республики Казахстан. В 1992 году он закончил Троицкий ветеринарный институт по специальности «Ветеринария». Во время обучения в институте проходил практику по программе обмена опытом министерства сельского хозяйства ФРГ. После окончания института работал главным ветеринарным врачом, ветеринарным инспектором в Костанайской области. В 2007 году после переезда в Челябинск работал в ОГУ «Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», с 2010 по 2018 года – в управлении ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления.

Предыдущий руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов в связи с достижением 65-летнего предельного для государственной службы возраста ушел на заслуженный отдых. Он руководил территориальным управлением с 1 июня 2005 года (момента образования) до 26 июня 2018 года.

Почти пять месяцев – с 27 июня по 18 ноября 2018 года – обязанности руководителя временно исполнял заместитель Руководителя Управления Игорь Доможиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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