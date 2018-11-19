В Магнитке маршрутки роняют, в Челябинске – маршрутчиков бьют

В Челябинской области продолжается война маршруток и легковушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске маршрутный микроавтобус упал на бок после столкновения с иномаркой. Южноуральцы рассказали об этом в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером минувшего воскресенье. «Сегодня увидел аварию, это цемзавод возле остановки, на боку «Газель» 15-го маршрута», – рассказал один из горожан.

В обсуждении магнитогорцы предположили, что маршрутка делала опасный поворот, когда ей в бок врезался «Шевроле Лачетти». По словам очевидцев, в иномарке в момент аварии, помимо водителя, находились двое детей и беременная женщина. В маршрутке пассажиров не было. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В Челябинске маршрутка и легковушка не поделили дорогу в субботу, 17 ноября. Инцидент произошел днем на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска и попал на камеры видеонаблюдения. Началось все с тот, что микроавтобус с пассажирами, пролетая перекресток, не пропустил переходивших дорогу по «зебре» пешеходов. Затем маршрутчик «подрезал» «Форд Фокус», чтобы быстрее подъехать к остановке.

Водитель иномарки не стерпел такой наглости, заблокировал микроавтобус и устроил разборки с маршрутчиком. Мужчина пнул ногой в дверь маршрутки, в ответ водитель микроавтобуса выскочил из кабины, а маршрутка продвинулась вперед, ударив загородивший дорогу «Форд». После этого словесная перепалка переросла в рукопашную.

Челябинск, Виктор Елисеев

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