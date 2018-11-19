К середине недели на Южном Урале похолодает до минус 23

В Челябинской области существенно похолодает во второй половине недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 20 ноября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, слабый гололед, слабое отложение мокрого снега на провода, в отдельных районах туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -2, -7, на юге -8, -13. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -2, +3 градуса Цельсия.

В среду уже наметится некоторое похолодание: ночью 6-11 градусов ниже нуля, в горах до -14. Днем – 0, -5 градусов Цельсия. В ночь на четверг столбик термометра опустится до -8, -13, при прояснении – до 23 градусов мороза. Днем – 3-8 градусов ниже нуля.

В Челябинске также дневные температуры опустятся с -1, +1 градуса по Цельсию во вторник до 4-6 градусов ниже нуля. А в субботу, по данным GisMeteo, в областном центре днем ожидается и вовсе -9 градусов. Впрочем, в предстоящие воскресенье-понедельник синоптики обещают некоторое потепление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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