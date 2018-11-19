В центре Челябинска обнаружили труп подростка

В центре Челябинска обнаружили труп 15-летнего подростка. ЧП произошло в минувшие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицию и скорую помощь вызвал 15-летний школьник, заявивший, что у него на глазах только что скончался его друг. Тело обнаружили в подъезде одного из 5-этажных домов в районе Теплотехнического института.

СУ СКРФ по Челябинской области начало проверку по факту смерти подростка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.11.18

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