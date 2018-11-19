С экс-главы уральского района требуют 10 миллионов, украденные при покупке здания для детсада

С бывшего главы Кунашакского района и его соучастника суд взыскал 10 миллионов рублей, похищенных при покупке здания для детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Кунашакский районный суд признал бывшего главу района Вадима Закирова виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а одного из местных предпринимателей – в мошенничестве.

В рамках судебного следствия установлено, что Закиров с бизнесменом похитили бюджетные средства при приобретении администрацией района здания под дошкольное учреждение в селе Кунашак. Закиров способствовал соучастнику в продаже по завышенной стоимости здания, не пригодного для эксплуатации. Сумма сделки составила 19,1 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала 9 миллионов рублей.

Таким образом, муниципальному образованию «Кунашакский муниципальный район» был причинен ущерб в сумме свыше 10 миллионов рублей.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокуратурой района в Кунашакский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденных лиц солидарно в пользу муниципального образования незаконно полученных средств в размере свыше 10 миллионов рублей.

Суд удовлетворил их в полном объеме. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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